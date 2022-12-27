В ДТП под Новосибирском один человек погиб и трое пострадали
Один человек погиб и еще трое пострадали при столкновении легковых автомобилей на трассе Р-256 в Новосибирской области. Об этом сообщает 27 декабря региональное управление ГИБДД.
Предварительно установлено, что смертельное ДТП произошло в Черепановском районе около 7:40. На 132-м км трассы в сторону Барнаула автомобиль Nissan Tiida вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Camry. Водитель Nissan 1989 года рождения скончался на месте.
«В ДТП также травмированы водитель автомобиля Toyota Camry и двое пассажиров автомобиля Nissan — мальчик 2012 года рождения и женщина 1992 года рождения», — указано в Telegram-канале ведомства.
По факту происшествия начата проверка.
26 декабря в Кировском горокруге Ставропольского края водитель «ВАЗа» спровоцировал ДТП и скрылся, бросив пострадавшего пассажира. Авария произошла на 28-м км дороги Новопавловск — Зольская — Пятигорск. В результате ДТП пострадал пассажир легковушки, 22-летний житель поселка Комсомолец, который был госпитализирован с переломом ключицы.
22 декабря сообщалось, что в Задонском районе Липецкой области в результате столкновения легкового автомобиля и «Газели» погиб мужчина. Авария произошла утром на альтернативном участке трассы М-4 «Дон». В результате ДТП различные травмы получил 49-летний пассажир легкового Volkswagen, второй пассажир погиб.