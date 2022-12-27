В МВД сообщили о розыске пропавшего в Красноярском крае 12-летнего мальчика
В Красноярском крае третий день ведется розыск 12-летнего мальчика, ушедшего из дома в Емельяновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по краю во вторник, 27 декабря.
Там уточнили, что накануне утром в полицию обратился отец мальчика 2010 года рождения, сообщивший, что его сын вечером 25 декабря ушел из дома и не вернулся.
После этого полицией были начаты поисковые мероприятия.
«Были сформированы поисковые группы из числа сотрудников полиции для установления местонахождения подростка. В настоящее время на розыск ребенка ориентированы сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю», — говорится в сообщении.
Правоохранительные органы сообщили приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые средней длины. Подросток был одет в куртку серого цвета с рисунками и капюшоном и спортивные штаны темно-зеленого цвета.
16 декабря сообщалось, что пропавшую в Красноярске школьницу нашли живой в подъезде дома. За день до этого жительница Центрального района краевого центра обратилась в полицию с заявлением о том, что ее дочь вечером ушла из школы и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.