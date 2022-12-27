Синоптики рассказали о возвращении метелей в Петербург

Во вторник, 27 декабря, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Пойдет снег, местами возможны метели. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу погодного центра «Фобос».

«Сегодня метеорологические условия в Северной столице сформирует теплый атмосферный фронт с запада», — рассказали в центре.

Температура в этот день составит от –2 до –4 градусов. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Синоптики также предупредили местных жителей об образовании гололеда.

Как пишет ИА FlashNord, в этот день в городе усилится ветер. В начале дня порывы будут достигать 15 м/с. В региональном управлении МЧС призвали граждан обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, а также быть внимательнее на дорогах.

Накануне, 26 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в новогоднюю ночь в России не ожидается погодных аномалий. По словам синоптика, в Москве показатели ртутного столба могут подняться выше нуля.