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Сюжет:

Лавров назвал условие обсуждения с США вопроса безопасности в контексте Украины

Лавров: Россия готова обсудить вопросы безопасности в контексте Украины, когда «США дозреют»
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Россия готова обсудить вопросы безопасности в контексте Украины, когда «США дозреют». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС, опубликованном во вторник, 27 декабря.

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«Со своей стороны готовы обсуждать вопросы безопасности как в контексте Украины, так и в более широком, стратегическом плане. Подождем, когда в Вашингтоне «дозреют» до осознания ущербности своего нынешнего курса», — сказал он.

Министр подчеркнул, что США также должны осознать безальтернативность выстраивания с РФ отношений на взаимоуважительной, равноправной основе при обязательном учете законных российских интересов.

Ранее в этот день Лавров заявил, что Вашингтон проводит конфронтационный антироссийский курс, который приобретает всё более острый характер. Он отметил, что отношения РФ и США находятся в крайне плачевном состоянии по вине Штатов.

23 декабря посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что состояние российско-американского диалога сейчас сравнимо с «ледниковым периодом», но Вашингтон не желает полного разрыва. Он подчеркнул, что контакты с представителями американской администрации носят эпизодический характер.

В конце ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия и США не ведут диалог по ситуации на Украине, однако периодически обмениваются «сигналами» о происходящем.

10 ноября глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине. Между тем бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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