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Лавров считает, что США угрожают физическим устранением президента России

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Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 декабря заявил об угрозе физического устранения российского президента Владимира Путина со стороны США, опираясь на заявления неких источников из Пентагона.

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Министр иностранных дел России в интервью для ТАСС подчеркнул, что в Вашингтоне некие «неназванные официальные лица» фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар».

Лавров обратил внимание на то, что, если эти идеи действительно кем-то вынашиваются, этот кто-то «должен очень хорошо подумать» о вероятных последствиях данных планов.

При этом открыто никто из неанонимных официальных лиц администрации президента США Джо Байдена или Пентагона не делал заявлений по этому поводу.

Ранее во вторник глава Министерства иностранных дел РФ сказал, что киевский режим хочет добиться лобового столкновения российской стороны с НАТО через втягивание государств — членов блока в конфликт на Украине. Как заявил Лавров, Россия не закончит с предупреждениями западных стран об опасности курса на эскалацию украинского кризиса.

РФ 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято по причине участившихся обстрелов жителей Луганской и Донецкой народных республик со стороны боевиков Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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