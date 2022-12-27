Объем высотного строительства в Москве увеличился на 18%

По итогам 2022 года 10 крупнейших девелоперов высоток строили в Москве небоскребы общей площадью 4,8 млн кв. м, подсчитали аналитики «Метриум».

Показатель оказался на 14% больше, чем в конце 2021 года.

По подсчетам аналитиков «Метриум», в 2022 году 10 лидеров московского высотного строительства возводят небоскребы общей площадью 4,8 млн кв. м, что на 14% больше, чем в 2021 году (4,2 млн кв. м), и в два раза больше, чем в 2017 году (2,2 млн кв. м). Суммарная площадь всех строящихся небоскребов Москвы в 2022 году составила 5,9 млн кв. м против 5 млн кв. м годом ранее. Таким образом, этот показатель увеличился на 18%.



Ранее, 26 декабря, сообщалось, что на рынке элитных и премиальных новостроек Москвы за прошедшие пять лет удвоилось число квартир и апартаментов. Доля высотных проектов в суммарном объеме предложения этих сегментов составила 33%.

22 декабря аналитики подсчитали, что число новостроек бизнес-класса, предполагающих высотное строительство, выросло в Москве до 27 в конце 2022 года. В 2017 году таких небоскребов было только 15, за прошедшие пять лет их число практически удвоилось.