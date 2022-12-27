В ЛНР заявили о переброске Киевом штурмовых групп наемников в район Кременной

Украина перебрасывает штурмовые группы в район Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом во вторник, 27 декабря, заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

По его словам, эти группы состоят из подготовленных за рубежом украинцев и иностранных наемников.

«При выполнении боевой задачи по прорыву нашей линии обороны подразделения понесли потери и вернулись на ранее занимаемые позиции», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют возобновить наступление после восполнения потерь.

Днем ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев рассказал, что потери украинских войск в районе Кременной за сутки составили свыше 60 человек, а также порядка 10 единиц легкой бронированной техники.

25 декабря стало известно также о переброске украинским командованием дополнительных сил на сватовское направление в Донбассе. Как отметил Марочко, причина такого решения заключается в больших потерях личного состава и в неэффективности средств огневого поражения ВСУ.

3 декабря разведчик Вооруженных сил РФ рассказал о высоком уровне потерь среди ВСУ и быстрой доукомплектации подразделений, потерявших часть личного состава.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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