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В ЛНР заявили о переброске Киевом штурмовых групп наемников в район Кременной

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о переброске ВСУ наемников-штурмовиков в район Кременной
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Украина перебрасывает штурмовые группы в район Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом во вторник, 27 декабря, заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

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А на земле — в Брянской области — ликвидирована группа украинских диверсантов

По его словам, эти группы состоят из подготовленных за рубежом украинцев и иностранных наемников.

«При выполнении боевой задачи по прорыву нашей линии обороны подразделения понесли потери и вернулись на ранее занимаемые позиции», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют возобновить наступление после восполнения потерь.

Днем ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев рассказал, что потери украинских войск в районе Кременной за сутки составили свыше 60 человек, а также порядка 10 единиц легкой бронированной техники.

25 декабря стало известно также о переброске украинским командованием дополнительных сил на сватовское направление в Донбассе. Как отметил Марочко, причина такого решения заключается в больших потерях личного состава и в неэффективности средств огневого поражения ВСУ.

3 декабря разведчик Вооруженных сил РФ рассказал о высоком уровне потерь среди ВСУ и быстрой доукомплектации подразделений, потерявших часть личного состава.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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