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СМИ назвали фиаско разговор Блинкена с главой МИД КНР

Asia Times: разговор Блинкена с главой МИД КНР Ваном И обернулся для госсекретаря США фиаско
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Фото: Global Look Press/Lev Radin
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Госсекретарь США Энтони Блинкен потерпел фиаско в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ваном И. Об этом написала интернет-газета Asia Times.

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Авторы материала выдвигают предположение, что намерение Блинкена состояло в том, чтобы в телефонном разговоре с Ваном И, состоявшимся 23 декабря, собрать подробную информацию о двух беседах на высоком уровне, которые председатель КНР Си Цзиньпин провел на прошлой неделе, а именно с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем партии «Единая Россия», бывшим президентом России Дмитрием Медведевым.

«Блинкен, вероятно, сделал разумное предположение, что телефонный звонок Штайнмайера Си 20 декабря, а также неожиданный визит Медведева в Пекин и его встреча с Си 21 декабря имеют большое значение для событий на мировой арене», — отмечается в материале от 25 декабря.

Но, по утверждению авторов статьи, Блинкен «неуклюже выполнил свою миссию, выдвинув на первый план спорные американо-китайские вопросы и особенно текущую ситуацию с COVID-19 в Китае, а также важность прозрачности для международного сообщества».

«Неудивительно, что Ван строго отчитал Блинкена не вести диалог и сдерживание одновременно и не говорить о сотрудничестве, одновременно нанося удар Китаю», — замечается в материале.

Авторы указывают также на то, что Блинкену не удалось достичь свой главной цели и вовлечь Вана в содержательный разговор об Украине.

23 декабря итоги переговоров Блинкена и Вана И прокомментировали в Госдепе США. В его сообщении отмечалось, что госсекретарь выразил озабоченность по поводу ситуации на Украине, а также угроз, которые она представляет для мировой безопасности и экономической стабильности.

Глава МИД Китая во время разговора в свою очередь заявил о постоянной поддержке мира на Украине.

До этого телефонные переговоры между госсекретарем США и главой МИД КНР состоялись 30 октября. Блинкен подчеркнул важность поддержания открытых линий связи и ответственного выстраивания отношений между двумя странами. Кроме того, он обсудил вопрос проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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