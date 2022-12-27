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Лавров заявил о невозможности поддерживать отношения с администрацией Байдена

Лавров: поддерживать нормальные отношения с администрацией Байдена не получается
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Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
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Поддерживать нормальные отношения с администрацией президента США Джо Байдена не получается. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 декабря.

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«Поддерживать нормальное общение с администрацией Байдена, декларирующей в качестве цели нанесение нашей стране стратегического поражения, объективно не получается», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам министра, Вашингтон проводит конфронтационный антироссийский курс, который приобретает всё более острый характер. Лавров отметил, что отношения РФ и США находятся в крайне плачевном состоянии по вине Штатов.

Он пояснил, что при выстраивании диалога в любых обстоятельствах Россия исходит из принципа взаимности.

«То есть действуем, как правило, по принципу «око за око», но необязательно симметрично», — заявил Лавров.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует поздравлять американского лидера с Новым годом. По его словам, Россия и США настолько далеко зашли в недружественности, что сейчас не до новогодних поздравлений.

23 декабря посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что состояние российско-американского диалога сейчас сравнимо с «ледниковым периодом», но Вашингтон не желает полного разрыва. Он подчеркнул, что контакты с представителями американской администрации носят эпизодический характер.

В тот же день директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что отношения России и США находятся «на последнем издыхании». Дипломат подчеркнул, что Белый дом, игнорируя новые геополитические реалии, пытается любой ценой удержать ослабевающую гегемонию США.

1 декабря Лавров указал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Министр отметил, что Европа «побежала» за США в их устремлении использовать ситуацию на Украине против России.

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