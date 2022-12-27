Суд отправил под домашний арест гида после трагедии на Камчатке
Суд в Петропавловске-Камчатском отправил под домашний арест до 3 марта 2023 года гида, который сопровождал туристическую группу на вулкан Ключевская Сопка во время восхождения, обернувшегося гибелью девяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 27 декабря.
Также под арест был отправлен директор турфирмы, организовавший восхождение.
«Изменили гиду меру пресечения на домашний арест <...> до 3 марта 2023 года. Директору турфирмы изменили меру пресечения с меры пресечения в виде заключения под стражу мера на домашний арест <...> также до 3 марта 2023 года», — сообщили ТАСС в суде.
16 ноября сообщалось о задержании гида, устроившего восхождение на Ключевскую Сопку. Ранее, в сентябре, судом был арестован директор турфирмы «Экстрим Тайм» Андрей Степанов.
Туристическая группа из 12 человек, в том числе двух гидов, 3 сентября совершала восхождение на вершину вулкана Ключевской. На отметке 3300 м трое туристов из группы остались в лагере, остальные продолжили восхождение. На отметке 4158 м несколько человек сорвались в пропасть. Погибли девять человек, их тела эвакуировали с вулкана.