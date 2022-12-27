Зампостпреда РФ при ООН назвал невозможным «саммит мира» без участия России

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке во вторник, 27 декабря, заявил, что «саммит мира» без участия России невозможен.

Так он прокомментировал новость о желании украинских властей провести «мирный саммит» и заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об исключении России из Совета Безопасности ООН.

По словам дипломата, эти заявления являются «взаимоисключающими» и провести саммит без России невозможно.

«Какой может быть «саммит мира» без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто», — написал Полянский в своем Telegram-канале.

Ранее, 23 декабря, председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал разработать механизм приостановки членства России в Совбезе ООН, обвинив РФ в нарушении международного права. При этом он признал, что исключить Россию из СБ ООН невозможно, так как этот шаг «приведет в тупик сам концепт безопасности ООН».

В тот же день первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров, комментируя «Известиям» соответствующее предложение главы Евросовета, отметил, что приостановление членства России в организации — это юридически нерешаемый вопрос.

16 декабря эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли заявил, что Россия ― слишком важная и большая страна, чтобы ее удалось полностью изолировать от остального мира. По его мнению, вводимые против Москвы санкции и ограничения смогли замедлить ее развитие, но и в то же время ударили сильнее всего по тем, кто эти же санкции и ввел.