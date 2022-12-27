«Известия» узнали о задачах единственной арктической группы в зоне СВО

На Херсонском направлении вместе с артиллеристами боевые задачи выполняет единственная в России арктическая мотострелковая группа. Она корректирует работу бронетехники, рассказала 27 декабря корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

До позиций противника — несколько километров, поэтому позиции артиллеристов замаскированы. Холод сильно сковывает передвижение пехоты с обеих сторон. Но арктическая бригада заточена под работы в самых суровых условиях.

«Несмотря на то что мы готовились к северу, к обороне северных рубежей, здесь бригада показывает себя на высшем уровне. Не было ни одной задачи, которую наша бригада не смогла бы не выполнить», — рассказал командир 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) с позывным Колдун.

Связист с позывным Звезда рассказал, что, когда враг пошел в атаку с трех направлений, после ожесточенных боев он принял командование на себя. Продвинулись с группой вперед, окружили противника и взяли в плен бойцов украинских вооруженных формирований.

«Мы взяли их в плен, потому что они также являются людьми, нашим братским народом. Просто так их убивать — безоружных, которые добровольно сдаются в плен, — это было бы зверство. Всего было восемь пленных», — рассказал пленивший противника военнослужащий 80-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Звезда.

Он продолжил рассказ о том, как боевики ВСУ открыли минометный огонь по своим и чужим — часть пленных погибла. Остальных Звезда вытащил из-под огня в безопасное место. За этот бой он получил «Героя России». И таких, как он, в подразделении много: у всех военнослужащих по несколько боевых наград. Медали «Золотая звезда» удостоены пятеро.

Командир мотострелковой роты арктической бригады с позывным Терек показал теплый, обустроенный блиндаж, который одновременно является командно-наблюдательным пунктом. Здесь военнослужащие отдыхают между боевыми сменами, сюда же приходит информация о боевых действиях. Вместо привычных для арктических снежных барханов приходится осваивать песчаные степи, но и к таким условиям они быстро адаптировались, несмотря на то что до конца декабря плюсовая температура.

«В блиндаже можно перемещаться во весь рост. Внутри чистота и армейский порядок. Кружечка к кружечке, ложечка к ложечке. Тепло, даже жарко, топят дизельной печкой», — рассказала корреспондент.

К новогоднему празднику арктическая группа украсит блиндаж. Но самый семейный праздник военнослужащие проведут на передовой, каждый день совершая боевые вылазки и выполняя новые задачи.

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) 27 декабря рассказали, как готовятся встречать Новый год на передовых позициях в зоне проведения спецоперации. Солдаты украсили блиндажи праздничными гирляндами и новогодними игрушками, нарядили елку. Кроме того, с наступающим праздником на позиции к военнослужащим приехали артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 14 декабря, что в Кремле не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия на Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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