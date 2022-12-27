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Берлускони не увидел противоречий между интересами Украины и мирным соглашением

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mario Maci
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Бывший премьер-министр Италии, сенатор и лидер одной из входящих в правящую коалицию партий «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони полагает, что шансы на переговоры о мирном разрешении конфликта на Украине есть. Об этом он рассказал газете La Repubblica во вторник, 27 декабря.

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«Защита интересов Украины не противоречит усилиям по установлению мира, к тому же каждый здравомыслящий человек должен это понимать. Я уверен, это понимают в администрации США. Может быть, есть хотя бы небольшая надежда [на переговоры]. Давайте приложим к этому усилия», — сказал он.

При этом несколькими днями ранее, 21 декабря, Берлускони заявлял о невозможности достичь мира на Украине при нарушении международного права. Он также выразил обеспокоенность нынешним положением вещей, в частности рисками применения ядерного оружия.

В ноябре британский журнал The Spectator рассказал, как Берлускони заверял о своей способности организовать мирные переговоры между Москвой и Киевом. По словам замминистра культуры Италии Витторио Згарби, политик хотел бы сделать это, не подорвав позиций НАТО, и «войти в учебники истории в качестве всемирного героя».

Еще одной стороной и потенциальным организатором переговоров выступила ООН. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш выразил готовность стать посредником в украинском конфликте. Так в его офисе 26 декабря отреагировали на призыв Киева к так называемому мирному саммиту.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого, а Гутерриш — посредником к привлечению сторон к диалогу.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся еще 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей, а 4 октября официально отказался от контактов с Москвой. Тогда президент страны Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

При этом российская сторона неоднократно заявляла, что не отказывалась от переговоров. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на нежелание именно Зеленского вести переговоры с Россией.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам главы государства Владимира Путина, ее конечные цели — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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