Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о готовности выступать посредником в украинском конфликте с согласия всех сторон. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил заместитель пресс-секретаря ООН Флоренсия Сото Нино-Мартинес.

В этот же день Украина заявила о желании провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба указал, что ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого, а Гутерриш — посредником к привлечению сторон к мирному урегулированию конфликта.

«Как уже много раз в прошлом говорил генеральный секретарь, он может выступать посредником только в случае, когда все стороны согласятся с его ролью посредника», — приводит слова заместителя пресс-секретаря телеканал WralNews.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Тогда же Владимир Путин заявил, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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