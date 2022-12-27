Лавров указал на физическую угрозу из США для президента России
Заявления неких источников из Пентагона о «обезглавливающем» ударе по Кремлю фактически говорят об угрозе физического устранения президента РФ. Об этом во вторник, 27 декабря, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», по сути речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», — сказал он в беседе с ТАСС.
Российский дипломат добавил, что если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то «должен очень хорошо подумать» о возможных последствиях подобных планов.
Стоит отметить, что никто из неанонимных официальных лиц Белого дома или Пентагона такую угрозу не озвучивал.
Ранее этим же днем Лавров заявил, что киевский режим пытается добиться лобового столкновения России и Североатлантического альянса посредством втягивания стран — членов блока в конфликт на Украине. Лавров добавил, что российская сторона не перестанет предупреждать Запад об опасности курса на эскалацию украинского кризиса.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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