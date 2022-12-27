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Послу в ФРГ поручили восстановить права на незаконно проданную недвижимость РФ

Правительство России поручило послу в Берлине восстановить права на проданную недвижимость
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Christophe Gateau
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Правительство России предоставило послу в Берлине Сергею Нечаеву необходимые полномочия для процедуры восстановления прав на незаконно проданную российскую недвижимость в Германии. Об этом этом говорится в тексте распоряжения №4195-р от 24 декабря за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

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«Поручить чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Федеративной Республике Германия Нечаеву С.Ю. представлять интересы Российской Федерации, касающиеся прямо или косвенно следующих объектов недвижимости, расположенных на территории Федеративной Республики Германия», — сказано в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

В распоряжении указаны четыре земельных участка общей площадью около 20 тыс. кв. метров с расположенными на них зданиями в районе административного округа Лихтенберг в Берлине.

Согласно документу, посол Нечаев уполномочен «делать и принимать любые заявления, связанные с регулированием обязательственных и вещных правоотношений, которые необходимы и (или) целесообразны для достижения целей защиты и обеспечения восстановления прав Российской Федерации на указанные в пункте 1 настоящего распоряжения объекты недвижимости в том объеме, в котором эти права существовали до момента их незаконного отчуждения до 2 сентября 2021 г., а также для исправления содержания записей в соответствующих поземельных книгах Лихтенберга…».

Также посла уполномочили подать заявление о внесении в поземельный кадастр исправлений о том, что РФ «никогда не теряла права собственности и будет вновь зарегистрирована в поземельной книге в качестве собственника». Осуществлять контроль за исполнением распоряжения поручено МИДу РФ.

Российское посольство в Германии в мае этого года выявило факт незаконной продажи на основании подложных документов четырех российских земельных участков в Берлине. Немецкий журнал Der Spiegel.16 мая сообщал, что берлинский стоматолог и его украинская знакомая продали в столице Германии по поддельным документам недвижимость, принадлежащую России. 69-летний дантист выдал себя за представителя администрации РФ перед земельными кадастрами и агентами по недвижимости.

Среди проданных мошенником объектов оказался участок в 17 тыс. кв. м на старом аэродроме в Карлхорсте, три полуразрушенных дома, в которых ранее размещались советские общежития для офицеров. Покупатель отдал за них €13,5 млн.

Правоохранители пресекли незаконную деятельность, когда злоумышленник продавал пустующее здание «Аэрофлота». На продажу объекта обратило внимание посольство РФ, которое и обратилось в прокуратуру и в МИД Германии.

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