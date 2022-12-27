У России достаточно решимости и силы в военном и экономическом аспектах для долгосрочного противостояния США и их союзникам. Такое мнение высказали китайские аналитики на страницах газеты Global Times в понедельник, 26 декабря.

Как отмечается в публикации, российская сторона в 2023 году может предпринять решительные меры для успешного завершения украинского конфликта.

Кроме того, сколько экономики США и других европейских стран могут позволить себе и дальше оказывать такие большие объемы финансовой и военной помощи, остается под вопросом. Стоит также учесть, что в грядущем году экономическая ситуация и изменение общественного мнения могут ослабить западную поддержку киевского режима, отметили эксперты.

По мнению аналитиков, западные страны будут провоцировать эскалацию конфликта на Украине, если такая риторика будет отвечать их интересам.

Эксперт Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете Цуй Хэн высказал мнение, что на данный момент на американских политиков оказывает давление «политкорректность», поэтому, даже если они хотят поговорить с Россией, чтобы найти способ ослабить напряженность и позволить сложной экономической ситуации хотя бы взять паузу, они не осмелятся изменить свою жесткую позицию.

Хэн считает, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена «без колебаний будет использовать Украину в качестве козыря ради своего переизбрания» на выборах в 2024 году.

Ранее, 23 декабря, директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что отношения России и США находятся «на последнем издыхании». Дипломат подчеркнул, что Белый дом, игнорируя новые геополитические реалии, пытается любой ценой удержать ослабевающую гегемонию США.

Между тем Дарчиев указал, что России и США в любом случае придется вести диалог и договариваться. Для этого, по его словам, необходимо «отказаться от мессианства и менторских замашек», неуместных в нынешних условиях.

18 декабря посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов указал на то, что Вашингтон продолжает втягиваться в украинский конфликт и теряет инстинкт самосохранения. По его словам, текущий геополитический кризис становится поворотным моментом в развитии международных отношений.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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