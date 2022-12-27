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Создание фонда защиты инвестиций россиян будет отложено

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Формирование фонда защиты вложений розничных инвесторов будет отложено, рассказал «Известиям» глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

Бесценные бумаги: фонд защиты инвестиций заработает через 3–5 лет
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Вряд ли у профучастников рынка сейчас есть свободные деньги для финансирования деятельности такого фонда, отметил глава ассоциации. Тем более в истории фондовой биржи РФ есть всего пара реальных случаев, когда этот механизм мог бы понадобиться. Это говорит об эффективности системы управления рисками. Алексей Тимофеев уверен: к вопросу формирования такой системы стоит вернуться в период роста рынка акций.

В 2022-м законопроект о системе гарантирования инвестиций был реанимирован. Поводом вернуться к обсуждению механизма страхования вложений на фондовом рынке стал кризис, делился в интервью «Известиям» Алексей Тимофеев в мае этого года. А разработан проект закона был еще в 2017 году и предусматривал страхование инвестиций на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) на базе АСВ.

Согласно доработанной версии законопроекта, страховой случай включал аннулирование лицензии профучастника, отзыв у страхователя в лице банка лицензии ЦБ и введение последним моратория на удовлетворение требований кредиторов. Предполагалось, что источником финансирования фонда защиты инвестиций частных лиц станут взносы брокеров, управляющих и депозитариев. Предельная сумма выплат планировалась в размере 1,4 млн рублей, как и по вкладам в банках.

Участники рынка предложили отложить рассмотрение своей инициативы о формировании такого фонда на несколько лет и Центробанк разделяет эту позицию, подчеркнули «Известиям» в регуляторе. Эксперты опасаются, что идея будет отложена на крайне неопределенное время вплоть до ее забвения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Никогда-нибудь: создание фонда защиты инвестиций откладывается»

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