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Эксперты объяснили важность привлечения студентов к практике в НКО

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Фото: TASS/EPA/SERGEI ILNITSKY
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Важность привлечения студентов к практике в волонтерских центрах, благотворительных организациях и социально ориентированных НКО обозначил президент РФ Владимир Владимир Путин.

Объединяя усилия: истории волонтеров со всей страны
Спецпроект «Известий», посвященный добровольчеству в России. В рамках спецпроекта можно узнать истории молодых людей со всей страны, которые уже создали собственные инициативы в самых разных сферах — от поддержки пожилых людей до спасения старинных зданий. А еще — понять, в какой помощи они нуждаются и что можно сделать, чтобы присоединиться к ним или создать собственную инициативу.

При этом организация практики требует определенных ресурсов — административных, кадровых и т.п., а финансирование НКО часто носит целевой характер, что исключает право тратить ресурсы на иные цели, кроме тех, что определены учредителем или грантодателем, напомнил юрист правовой группы региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» Павел Кантор.

Он заметил, что если студент совмещает практику с выполнением трудовых функций, то обычно получает определенное вознаграждение. А чтобы широко внедрить практику студентов в НКО, необходимо предусмотреть определенные меры господдержки и поощрения как для таких НКО, так и для студентов-волонтеров.

Во Всероссийском студенческом совете рассказали: некоторые студенты с интересом приходят в волонтерские организации, помогая и беженцам, и бездомным, и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, однако другим это может быть неинтересно, так как они никогда не сталкивались с добровольческими проектами.

«Когда я веду лекции для студентов юрфаков даже известных вузов, в аудитории всегда неподдельное изумление от того, что общественники занимаются этими вопросами. А потом все удивляются и задаются вопросом, почему бесплатная юридическая помощь в реальности недоступна большинству людей в нашей стране», — поделился председатель Всероссийского студсоюза Олег Цапко.

Он отметил важность обсуждения вопроса о практике в НКО на самом высоком уровне. Цапко рассказал, что в десятках вузов, выпускники которых станут соцработниками, студенты ни разу не занимались добровольческой деятельностью, не практиковались в работе с уязвимыми категориями людей.

«Такие теоретики соцработы. Это неприемлемо», — подчеркнул он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»

«Добро зачтется: студентов направят в благотворительные фонды»

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