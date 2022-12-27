Опрос показал рост недовольства Brexit среди жителей Британии

Спустя два года после подписания сделки о выходе из Евросоюза всё больше британцев разочарованы Brexit. Есть ли у Лондона шанс вернуться в Евросоюз или хотя бы получить льготы от Брюсселя, разбирались «Известия».

«Опрос, проведенный YouGov для газеты The Times, показал, что 41% избирателей, проголосовавших за выход из ЕС, считают, что после Brexit дела идут хуже, чем они представляли на референдуме. В целом только 15% избирателей сочли Brexit успешным, а 53% — провальным», — показывают данные недавнего исследования, пишет британская газета.

По мнению социолога Джона Кертиса, число людей, проголосовавших в 2016 году за выход из ЕС, уменьшается в том числе и по естественным причинам. Brexit в основном поддерживали пожилые люди, число которых постепенно сокращается. Молодые люди, в свою очередь, выступали против выхода страны из Евросоюза.

«Что касается будущих отношений с ЕС, то сближение возможно и, скорее всего, неизбежно. Евросоюз — всё-таки самый близкий торгово-экономический и политический партнер Британии. Но понятно, что это сближение будет идти медленно, преодолевая разные препятствия», — полагает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Он добавил, что отношение ЕС к Британии сильно поменялось. К тому же договор об условиях Brexit тщательно согласовывался, чтобы показать пример другим странам, которые могли бы задуматься о выходе — важно было проявить жесткость.

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