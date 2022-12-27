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Аналитик назвал лучший возраст для начала накопления пенсии

Эксперт Емельянов: в 40 лет можно начать самому копить на пенсию с помощью вложений через ИИС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Чтобы обеспечить себе достойное финансовое положение в старости, необходимо задуматься о своей пенсии в 40 лет. Об этом рассказал во вторник, 27 декабря, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

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По мнению эксперта, осознание проблемы приходит к людям в возрасте 60 лет, но их лучшие годы в карьере позади, а времени для накоплений мало. Заняться этим вопросом лучше в 40 лет, когда старость еще не близко, но можно обеспечить себе достойную пенсию, рассказал Емельянов агентству «Прайм».

При этом есть множество стратегий накопления, которые общеизвестны и многократно опробованы в разных странах. По мнению Емельянова, самый лучший вариант — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

Получая вычеты от государства, можно увеличивать доходность и экономить на налогах. Этот вариант имеет смысл, если сумма взносов составляет не более 30 тыс. рублей в месяц.

Емельянов также рассказал, что, покупая каждый месяц облигации федерального займа, за 10 лет можно собрать капитал в размере до 6 млн рублей, за 20 лет — более 21 млн. Таким образом, можно получать около 180 тыс. рублей в месяц, а с поправкой на инфляцию — это около 50 тыс.

«Если добавлять в свой пенсионный портфель более доходные инструменты, в том числе валютные, а также акции, то ожидаемый доход при тех же взносах в размере 30 тыс. в месяц может оказаться выше», — подытожил аналитик.

Накануне, 23 декабря, стало известно, что правительство России выделит Пенсионному фонду почти 1,5 трлн рублей для выплачивания пенсий гражданам. Премьер-министр страны Михаил Мишустин подчеркнул важность того, чтобы люди в России получали поддержку государства без сбоев.

В декабре текущего года часть пенсионеров получит двойную пенсию. Это связано с нерабочими днями банков и почтовых отделений в период новогодних праздников. Тем гражданам, у которых пенсия начисляется до 8-го числа, выплата будет проведена досрочно.

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