В результате пожара в жилом доме в Рязани погибли четыре человека

В результате пожара в частном жилом доме в Рязани погибли четыре человека. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Как уточняется, возгорание произошло на улице Безбожной. Площадь распространения огня составила 40 кв. м. В 1:03 пожар удалось локализовать, в 1:09 — ликвидировать открытое горение.

К тушению огня были привлечены шесть единиц техники и 20 человек личного состава.

Причины и обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее, 14 декабря, в результате пожара в общежитии, расположенном на улице Советской Армии в Рязани, пострадал 58-летний мужчина. Он был доставлен в больницу.