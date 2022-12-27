Артиллерийские батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» продолжают эффективно отрабатывать по позициям украинских националистов в зоне проведения спецоперации. Выполнение боевой задачи во вторник, 27 декабря, показало Минобороны России.

Цели противника подавляются огнем 122-миллиметровых осколочно-фугасных и термобарических реактивных снарядов. Благодаря тесной работе с разведкой артиллеристы уничтожают командные пункты, фортификационные сооружения, районы сосредоточения сил и артиллерийские батареи противника.

Отмечается, что среди уничтоженных целей гаубицы американского производства М-777.

26 декабря артиллеристы Южного военного округа ликвидировали колонну украинских боевиков с помощью РСЗО «Ураган». Экипажи действовали быстро и слаженно, поскольку от этого напрямую зависит выживаемость всей группы.

Ранее, 24 декабря, стало известно, что служащие Воздушно-десантных войск России поразили украинские формирования из «Градов». Данные орудия способны накрывать огромные площади, разом уничтожая целые взводные опорные пункты. Как отметил командир батареи Кирилл, активный артобстрел деморализует противника еще до того, как он приблизится к рубежам.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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