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В Британии полиция задержала двух человек после смертельной стрельбы в пабе

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Alberto Pezzali
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Полиция задержала двух человек в связи с гибелью 26-летней девушки в пабе в городе Уоллэси после стрельбы. Об этом сообщила газета Daily Mail в понедельник, 26 декабря.

Полицейские задержали 30-летнего мужчину по подозрению в убийстве и покушении на убийство, а также 19-летнюю девушку по подозрению в сговоре. Их допросят детективы.

По информации издания, погибшая Эль Эдвардс праздновала Рождество в пабе Lighthouse Inn со своей сестрой и друзьями, и около 23:50 она получила выстрел в голову. Девушка погибла на месте. Кроме того, четверо мужчин, которые находились в пабе, также получили огнестрельные ранения. В их числе 28-летний мужчина, который остается в критическом состоянии в больнице.

Об инциденте стало известно 25 декабря. Полицейские приступили к расследованию всех обстоятельств произошедшего. Как уточняется, стрельба произошла в оживленном месте, где было много молодежи.

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