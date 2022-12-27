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Общество
Синоптики рассказали москвичам о метели 27 декабря
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Синоптики рассказали москвичам о метели 27 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода со снегом, местами с метелью и гололедицей, а также от 2 градусов мороза ожидают жителей Московского региона во вторник, 27 декабря. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

«Осадки будут в виде дождя и снега, но потопа не будет»
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд — о погоде на ближайшее время, ледяном дожде и аномалиях климата

Днем в Москве столбики термометров отобразят диапазон от –2 градусов до нулевой отметки, ночью ожидается похолодание до 3 градусов ниже нуля.

На территории Московской области синоптики обещают от –5 градусов до нулевого показателя на столбиках термометров в дневное время суток до 6 градусов мороза — в ночное.

Прогнозируется ветер юго-восточного направления со скоростью 7–12 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Накануне, 26 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в новогоднюю ночь в России не ожидается погодных аномалий. По словам синоптика, в Москве показатели ртутного столба могут подняться выше нуля.

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