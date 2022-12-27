Синоптики рассказали москвичам о метели 27 декабря

Облачная погода со снегом, местами с метелью и гололедицей, а также от 2 градусов мороза ожидают жителей Московского региона во вторник, 27 декабря. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров отобразят диапазон от –2 градусов до нулевой отметки, ночью ожидается похолодание до 3 градусов ниже нуля.

На территории Московской области синоптики обещают от –5 градусов до нулевого показателя на столбиках термометров в дневное время суток до 6 градусов мороза — в ночное.

Прогнозируется ветер юго-восточного направления со скоростью 7–12 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Накануне, 26 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в новогоднюю ночь в России не ожидается погодных аномалий. По словам синоптика, в Москве показатели ртутного столба могут подняться выше нуля.