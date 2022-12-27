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Представитель Пенса опроверг подачу заявки на участие в президентских выборах

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rod Lamkey
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Бывший вице-президент США Майкл Пенс не подавал заявку на участие в выборах главы государства в 2024 году. Об этом сообщил пресс-секретарь политика Девин О'Мэлли в понедельник, 26 декабря.

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«Бывший вице-президент Майк Пенс не подавал сегодня заявку на участие в президентских выборах», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Пенс в течение нескольких месяцев говорил, что в новом году он примет решение о том, чтобы баллотироваться после консультаций со своей семьей, передает Sky News. Тогда остается неясным, кто подал заявку политика.

О том, что Пенс подал заявку стало известно ранее этим же днем из сведений Федеральной избирательной комиссии.

Республиканец Майкл Пенс занимал пост вице-президента США в 2017–2021 годах в администрации Дональда Трампа.

16 ноября экс-президент США Дональд Трамп официально объявил об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. Он пояснил, что сделал это, чтобы «вновь сделать Америку великой и величественной».

Байден, в свою очередь, заявил 9 ноября, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года. Он добавил, что планы о переизбрании у него созрели еще до выборов в конгресс, поэтому их итоги не повлияют на его решение.

Позднее стало известно, что больше половины американцев не хотят, чтобы Байден выставлял свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Опрос показал, что 58% избирателей не считают, что Байден должен баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.

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