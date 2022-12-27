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Бывший вице-президент США Пенс подал заявку на участие в выборах в 2024 году

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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Kevin Dietsch
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Бывший вице-президент США Майкл Пенс подал заявку на участие в выборах главы государства в 2024 году. Об этом стало известно в понедельник, 26 декабря, из сведений Федеральной избирательной комиссии.

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Еще в ноябре Пенса называли возможным оппонентом бывшего американского лидера Дональда Трампа во время выборов. Кроме того, последние несколько месяцев Пенс активно критиковал действующего президента США Джо Байдена.

Республиканец Майкл Пенс занимал пост вице-президента США в 2017–2021 годах в администрации Трампа.

16 ноября Трамп официально объявил об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. Он пояснил, что сделал это, чтобы «вновь сделать Америку великой и величественной».

Байден, в свою очередь, заявил 9 ноября, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года. Он добавил, что планы о переизбрании у него созрели еще до выборов в конгресс, поэтому их итоги не повлияют на его решение.

Позднее стало известно, что больше половины американцев не хотят, чтобы Байден выставлял свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Опрос показал, что 58% избирателей не считают, что Байден должен баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.

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