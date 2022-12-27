На Украине рассказали о стрельбе на акции протеста в жилом комплексе

Украинское издание «Страна.ua» во вторник, 27 декабря, сообщило о стрельбе на акции протеста в Киеве. В ходе демонстрации местные жители жаловались на отключение электроэнергии.

В понедельник, 26 декабря, жители жилого комплекса «Бережанский» устроили акцию протеста и перекрыли дорогу на Автозаводской улице из-за долгов застройщика перед энергокомпанией ДТЭК.

Позднее издание сообщило о стрельбе на акции протеста. Сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали стрелков.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 9 млн жителей страны остаются без электричества. Он добавил, что количество и продолжительность отключений сокращаются.

22 декабря киевские власти заявили, что ситуация с энергоснабжением в городе остается тяжелой. Отмечалось, что в столице до сих пор действуют аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать.

12 декабря Зеленский заявил в беседе с президентом США Джо Байденом, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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