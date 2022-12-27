Названы три самые востребованные профессии по итогам 2022 года

Самой востребованной на российском рынке труда в 2022 году стала профессия менеджера по продажам. В течение года работодатели опубликовали 497 тыс. подобных вакансий, сообщили «Известиям» в пресс-службе рекрутинговой компании HeadHunter. Чуть реже — 467 тыс. раз — искали продавцов-консультантов.

«Профессия менеджера по продажам вновь вышла в лидеры по востребованности, вернув себе первую позицию, которую она занимала в 2019 и 2020 годах. Продавец в торговой точке поднялся на одну позицию и в этом году занимает второе место», — рассказали в HeadHunter.

На третье место с прошлогоднего первого опустилась профессия водителя — 285 тыс. вакансий по итогам года. В топ-10 востребованных профессий попали также бухгалтеры, программисты и разработчики, врачи, инженеры, повара, упаковщики и комплектовщики, слесари и сантехники.

«Профессия бухгалтера оказалась самой стабильной, единственной из десятки, сохранившей то же место, что и в прошлом году. Программисты, инженеры, врачи, слесари в 2022 году вернулись в десятку самых востребованных, из которой выпадали по итогам 2021 года», — пояснили в HeadHunter.

Первая тройка профессий по количеству резюме частично совпала с популярными вакансиями: в их число также вошли менеджеры по продажам и продавцы в торговых точках. Первые за этот год разместили на сервисе 1,26 млн резюме, вторые — 0,86 млн.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Торг уместен: менеджеры по продажам оказались нужнее водителей»