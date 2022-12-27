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Общество
Путин поздравил с Днем спасателя личный состав и ветеранов МЧС России
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Путин поздравил с Днем спасателя личный состав и ветеранов МЧС России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником ― Днем спасателя ― личный состав и ветеранов МЧС России. Видеообращение опубликовала пресс-служба Кремля во вторник, 27 декабря.

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«Специалисты МЧС противостоят стихии, ликвидируют последствия техногенных аварий, вступают в борьбу с пожарами, демонстрируют при этом хорошую подготовку, решительность, мужество, готовы выполнить свой долг в самых трудных, опасных условиях, быстро прийти на помощь всем, кто оказался в беде», — говорится в публикации.

Российский лидер особо отметил и поблагодарил личный состав МЧС за весомый вклад в обеспечение безопасности жителей новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Речь идет о доставке гуманитарных грузов, участии в разминировании территорий и проведении аварийно-восстановительных работ.

«Сегодня перед каждым из вас, перед министерством в целом стоит много конкретных, практических задач, значимых для государства и всех наших граждан. Уверен, что вы будете решать их четко и грамотно, а если нужно, действовать самоотверженно и бесстрашно и всегда будете достойны этого благородного призвания — спасать людей», — сказал он.

Российский лидер пожелал спасателям успехов и здоровья, а также поздравил с наступающим Новым годом.

Тем же днем глава МЧС Александр Куренков обратился с поздравлением к коллегам и ветеранам. Он подчеркнул, что спасательная служба славится настоящими профессионалами, опытом и традициями, переданными ветеранами, которым он выразил слова признательности и благодарности.

Дата профессионального праздника спасателя РФ совпадает с днем создания в 1990 году прообраза Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) — Российского корпуса спасателей. Буквально за четыре года ведомство претерпело ряд ключевых изменений, подробнее о которых — в материале «Известий».

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