В Дагестане один человек пострадал в аварии с машиной скорой помощи

В Кумторкалинском районе Дагестана произошло ДТП с участием кареты скорой помощи, в котором пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД в понедельник, 26 декабря.

Инцидент произошел на 780-м километре автодороги «Кавказ», где водитель машины скорой медицинской помощи при выезде со второстепенной дороги не пропустил транспортное средство, двигавшееся по главной дороге, и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-217230» под управлением 34-летнего местного жителя, говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Водитель ВАЗ-217230 доставлен в больницу с различными телесными повреждениями. По факту произошедшего собран материал для принятия процессуального решения.

Ранее этим же днем один человек погиб в ДТП с участием легковушки и рейсового пассажирского автобуса в Калининградской области. В результате ДТП водитель легковушки и его 75-летняя пассажирка получили травмы, а в больнице женщина скончалась.