США были проинформированы о запуске дронов КНДР на территорию Южной Кореи
Вашингтон проинформирован о запуске дронов Северной Кореи (КНДР), которые пролетели над территорией Южной Кореи. Американская сторона ведет консультации с Сеулом по вопросам этих запусков. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил представитель Совета национальной безопасности США агентству Yonhap.
«Мы проинформированы о полетах дронов КНДР через военно-демаркационную линию, мы ведем тесные консультации с Южной Кореей о природе этих проникновений», — отметил чиновник.
Как отмечает агентство, в Вашингтоне также заявили о необходимости защиты Южной Кореи своей территориальной целостности.
В понедельник южнокорейское новостное агентство Yonhap сообщало, что над южнокорейской территорией в ряде районов вплоть до Сеула были замечены дроны. Военные несколько раз передали предупреждения и произвели предупредительные выстрелы. Отмечалось, что дроны засекли около 10:25 (04:25 мск).
В минобороны Южной Кореи заявили, что вторжение дронов КНДР на территорию страны является очевидной провокацией. В ведомстве отметили, что армия будет продолжать тщательно и решительно реагировать на подобные провокации.
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с «Известиями» предложил трактовать действия КНДР как демонстрацию напряженности отношений и недовольство Пхеньяна какими-либо действиями соседей.
В свою очередь, старший научный сотрудник Стокгольмского института политики безопасности и развития Сангсу Ли счел действия Северной Кореи ответом на американо-корейские учения. Кроме того, политолог указал на демонстрацию КНДР военной мощи.