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В США захотели ввести уголовное наказание за дезинформацию о выборах

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Фото: Global Look Press/Wang Ying
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В 2023 году Демократическая партия США планирует ввести в закон ряд изменений относительно проведения выборов, в том числе — уголовную ответственность за распространение недостоверной информации. Об этом 26 декабря сообщает New York Times.

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По информации издания, помимо криминализации недостоверной информации о выборах, речь идет о создании автоматических систем регистрации избирателей, предварительной регистрации подростков для голосования, возвращении права голоса освобожденным из тюрьмы преступникам.

Отмечается, что демократы, которые последние несколько лет занимали более оборонительную позицию в борьбе с попытками республиканцев ограничить доступ отдельных групп населения к участию в выборах, перешли в наступление. Поводом для этого послужили результаты промежуточных выборов в конгресс США и итоги голосований за определение губернаторов штатов

«На промежуточных выборах избиратели по всей стране отклонили наиболее ярко выраженных республиканских кандидатов, которые использовали ложные утверждения об американских выборах обещали изменять правила в интересах своей партии», — говорится в статье

В результате, одержавшие победу на выборах демократы восприняли ее как право на то, чтобы сделать голосование проще и доступнее, пишет издание.

Кроме того, Верховный суд США сейчас рассматривает дело, которое может значительно расширить права отдельных штатов в формировании законодательства о выборах. В результате в штатах, находящихся под управлением демократов, появится возможность формировать правила голосования на федеральном уровне в своих интересах.

13 ноября по итогам промежуточных выборов Демократическая партия США получила минимальный перевес для большинства в сенате. Ей досталось 50 мест из 100 возможных. В случае равенства при голосовании свой голос ей сможет отдать вице-президент США Камала Харрис.

Промежуточные выборы в американский конгресс прошли 8 ноября. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и США остаются и будут оставаться плохими в ближайшее время, выборы в американский конгресс на это не повлияют.

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