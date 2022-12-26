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Экономике Кубы предрекли крах из-за санкций США

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Фото: Global Look Press/Zhu Wanjun
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Куба находится в тяжелом экономическом положении из-за того, что США не снимают с нее санкции. Об этом 26 декабря рассказала французская деловая газета Les Echos.

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Американское эмбарго вместе с пандемией коронавируса и конфликтом на Украине могут «задушить» экономику Кубы, сообщает издание. В ее материале сказано, что США «неоправданно включают в эмбарго другие страны при помощи своих экстерриториальных законов».

Негативные последствия затронули, в частности, сферу туризма. По сравнению с 2019 годом количество иностранных туристов упало более чем в два раза до менее 2 млн человек в год.

Издание напомнило, что Генассамблея ООН регулярно принимает резолюции против американских санкций, однако они не производят эффект на США.

25 декабря правительство РФ выделило 800 млн рублей на закупку и поставку Кубе 25 тыс. т пшеницы в 2022 и 2023 годах. Финансирование гуманитарной помощи Кубе поручено Министерству финансов России. Также Министерство иностранных дел России должно оказать содействие МЧС в решении вопросов доставки и передачи грузов кубинской стороне.

До этого, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом заявил, что выступает против различного рода ограничений, эмбарго и блокад в отношении островного государства.

17 ноября на XIX заседании Российско-Кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству стороны договорились о совместной работе в сфере высшего образования.

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