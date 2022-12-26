Эксперт предупредил о риске для Шотландии оказаться под влиянием России
Эксперт по внешней политике Азим Ибрагими в интервью изданию Express 25 декабря заявил, что Шотландия может попасть в сферу влияния России в случае успешного референдума о независимости.
Он полагает, что из независимой Шотландии уйдут британские компании и экономическая поддержка может последовать от России или КНР.
Кроме того, по его словам, независимость Шотландии «значительно поставит под угрозу» национальную безопасность Великобритании, пишет «Газета.Ru».
Потому что в итоге к северу от Британии будет страна, которую спасла Коммунистическая партия Китая или президент России Владимир Путин, добавил Ибрагими.
23 ноября Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении нового референдума о независимости без согласия британского правительства. Сообщалось, что суд единогласно пришел к выводу, что парламент Шотландии не имеет полномочий для принятия закона о референдуме.
Позже министр по делам Шотландии Алистер Джек заявил, что повторный референдум о независимости от Великобритании возможен в будущем, если будет достигнута договоренность между шотландским и британским правительствами с одной стороны и гражданским обществом с другой.
В 2014 году в Шотландии уже прошел референдум о независимости. Тогда более 55% жителей региона проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании.