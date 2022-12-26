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Эксперт предупредил о риске для Шотландии оказаться под влиянием России

Эксперт Ибрагими: Шотландия в случае выхода из состава Британии может попасть в сферу влияния России
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Фото: Global Look Press/Daniel Irungu
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Эксперт по внешней политике Азим Ибрагими в интервью изданию Express 25 декабря заявил, что Шотландия может попасть в сферу влияния России в случае успешного референдума о независимости.

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Он полагает, что из независимой Шотландии уйдут британские компании и экономическая поддержка может последовать от России или КНР.

Кроме того, по его словам, независимость Шотландии «значительно поставит под угрозу» национальную безопасность Великобритании, пишет «Газета.Ru».

Потому что в итоге к северу от Британии будет страна, которую спасла Коммунистическая партия Китая или президент России Владимир Путин, добавил Ибрагими.

23 ноября Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении нового референдума о независимости без согласия британского правительства. Сообщалось, что суд единогласно пришел к выводу, что парламент Шотландии не имеет полномочий для принятия закона о референдуме.

Позже министр по делам Шотландии Алистер Джек заявил, что повторный референдум о независимости от Великобритании возможен в будущем, если будет достигнута договоренность между шотландским и британским правительствами с одной стороны и гражданским обществом с другой.

В 2014 году в Шотландии уже прошел референдум о независимости. Тогда более 55% жителей региона проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании.

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