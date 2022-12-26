Четыре украинских диверсанта уничтожены на границе Брянской области при попытке проникнуть на территорию РФ. Об этом 26 декабря сообщили в ФСБ.

Согласно озвученной информации, диверсантов уничтожили 25 декабря на границе Украины и Брянской области в ходе боестолкновения.

При них обнаружили немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, боеприпасы к этому оружию, приборы навигации и связи, а также четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

Позже в ФСБ раскрыли личности ликвидированных диверсантов. Все четверо являлись гражданами Украины. Самый старший из группы — сапер Тарас Карпюк с позывным Тарасий 1984 г.р., а младший — Богдан Лягов с позывным Апполон 2003 г.р.

Также был ликвидирован сапер Максим Михайлов с позывным Не пей пиво, 1990 г.р. Командовал группой Юрий Горовец с позывным Святоша 1988 г.р.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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