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Жена Байдена рассказала о полученных от мужа стихах на каждое Рождество

Первая леди США рассказала, что на каждое Рождество получает от Байдена стихотворение
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Первая леди США Джилл Байден рассказала, что ее муж Джо Байден каждое Рождество пишет ей стихи. Об этом она рассказала в интервью актрисе Дрю Бэрримор.

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«Каждый год Джо дарит мне стихотворение. Он купил мне книжечку и каждый год записывает туда стихи», — призналась жена президента.

Также участвовавший в интервью Байден подтвердил, что регулярно пишет своей супруге стихи.

24 декабря Байден опубликовал фотографию, на которой он вместе с женой наряжает рождественскую елку в Белом доме. Президент США запечатлен на ней стоящим на стремянке с миской для игрушек.

Ранее, 17 декабря, Байден перепутал родственников своей жены. Он заявил, что она является дочерью Доминика Джакоппы, в то время как Джилл Байден является его внучкой. В тот же день американский лидер также оскорбил ирландцев.

Джон и Джилл Байден впервые встретились в 1975 году, спустя три года после того, как первая жена будущего президента погибла в автокатастрофе. Пара поженилась в 1977 году. У них есть одна общая дочь Эшли.

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