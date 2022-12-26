Жена Байдена рассказала о полученных от мужа стихах на каждое Рождество
Первая леди США Джилл Байден рассказала, что ее муж Джо Байден каждое Рождество пишет ей стихи. Об этом она рассказала в интервью актрисе Дрю Бэрримор.
«Каждый год Джо дарит мне стихотворение. Он купил мне книжечку и каждый год записывает туда стихи», — призналась жена президента.
Также участвовавший в интервью Байден подтвердил, что регулярно пишет своей супруге стихи.
24 декабря Байден опубликовал фотографию, на которой он вместе с женой наряжает рождественскую елку в Белом доме. Президент США запечатлен на ней стоящим на стремянке с миской для игрушек.
Ранее, 17 декабря, Байден перепутал родственников своей жены. Он заявил, что она является дочерью Доминика Джакоппы, в то время как Джилл Байден является его внучкой. В тот же день американский лидер также оскорбил ирландцев.
Джон и Джилл Байден впервые встретились в 1975 году, спустя три года после того, как первая жена будущего президента погибла в автокатастрофе. Пара поженилась в 1977 году. У них есть одна общая дочь Эшли.