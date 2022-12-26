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Онколог назвал неочевидные симптомы рака

Онколог Ильин: снижение веса и незначительное повышение температуры могут быть симптомами рака
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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Коварство онкозаболеваний заключается в том, что они долго могут не давать о себе знать. Об этом 26 декабря рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, доцент, национальный представитель России в Европейском обществе онкологов ENYGO Антон Ильин.

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Для того чтобы вовремя заметить проблемы, необходимо обращать внимание на любые изменения самочувствия, сказал врач. По его словам, это могут быть снижение веса без причины, хроническая усталость и длительное незначительное повышение температуры.

«Потеря веса при онкологии называется раковой кахексией. Снижение веса в этом случае происходит из-за того, что раковые клетки размножаются очень быстро, на это им требуется много энергии <...> При этом зачастую разрушается не жировая прослойка, а мышцы», — заявил Ильин «Газете.Ru».

При этом, несмотря на дефицит питательных веществ, аппетит у человека отсутствует. Это вызвано интоксикацией организма, неизбежной при онкологии.

«Бледная кожа, выпадающие волосы и ломкие ногти — еще один результат интоксикации организма, его отравления распадающимися раковыми клетками. Причем по мере развития болезни эти симптомы могут усиливаться», — отметил онколог.

Что касается температуры тела, то этот симптом чаще всего сопровождает злокачественные заболевания крови: лейкоз, лейкемию, лимфому. Стойкая, на протяжении многих недель повышенная до 37–37,5 градуса температура — это повод насторожиться, подчеркнул Ильин.

Он добавил, что лучше всего проходить медосмотры, чтобы выявить болезнь на ранней и бессимптомной стадии.

На прошлой неделе заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов сообщил, что злокачественная опухоль предстательной железы — самый частый вид рака у мужчин.

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