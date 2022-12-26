Онколог назвал неочевидные симптомы рака

Коварство онкозаболеваний заключается в том, что они долго могут не давать о себе знать. Об этом 26 декабря рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, доцент, национальный представитель России в Европейском обществе онкологов ENYGO Антон Ильин.

Для того чтобы вовремя заметить проблемы, необходимо обращать внимание на любые изменения самочувствия, сказал врач. По его словам, это могут быть снижение веса без причины, хроническая усталость и длительное незначительное повышение температуры.

«Потеря веса при онкологии называется раковой кахексией. Снижение веса в этом случае происходит из-за того, что раковые клетки размножаются очень быстро, на это им требуется много энергии <...> При этом зачастую разрушается не жировая прослойка, а мышцы», — заявил Ильин «Газете.Ru».

При этом, несмотря на дефицит питательных веществ, аппетит у человека отсутствует. Это вызвано интоксикацией организма, неизбежной при онкологии.

«Бледная кожа, выпадающие волосы и ломкие ногти — еще один результат интоксикации организма, его отравления распадающимися раковыми клетками. Причем по мере развития болезни эти симптомы могут усиливаться», — отметил онколог.

Что касается температуры тела, то этот симптом чаще всего сопровождает злокачественные заболевания крови: лейкоз, лейкемию, лимфому. Стойкая, на протяжении многих недель повышенная до 37–37,5 градуса температура — это повод насторожиться, подчеркнул Ильин.

Он добавил, что лучше всего проходить медосмотры, чтобы выявить болезнь на ранней и бессимптомной стадии.

На прошлой неделе заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов сообщил, что злокачественная опухоль предстательной железы — самый частый вид рака у мужчин.