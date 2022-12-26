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Эрдоган объявил об обнаружении нового газового месторождения в Черном море

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jörg&Nicole Krauthöfer
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Возле берегов Турции в Черном море обнаружено новое газовое месторождение объемом 58 млрд куб. м. Об этом 26 декабря сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Наше буровое судно «Фатих» обнаружило 58 млрд куб. м запасов природного газа на глубине 3023 м под водой во время бурения скважины «Чайкума-1», — заявил он в обращении к стране.

По его словам, суммарные запасы газа Турции достигли 710 млрд куб. м. Он оценил стоимость нового месторождения в $1 трлн.

«Наше новое открытие откроет двери для аналогичных открытий в других геологических месторождениях, прилегающих к региону. Мы начнем новое бурение как можно скорее. Мы полны решимости сделать Турцию энергетическим центром Каспия, Средиземноморья и Ближнего Востока», — заявил Эрдоган.

Ранее, 16 декабря, Эрдоган объявил о планах стать глобальным центром ценообразования на газ благодаря созданию хаба. Он также указал на то, что турецкого газохранилище Силиври является крупнейшим в Европе.

Также 12 декабря турецкий лидер заявил, что на северо-востоке страны обнаружено месторождение с запасами нефти объемом 150 млн баррелей. Стоимость этих запасов оценивается примерно в $12 млрд.

До этого, 8 декабря, появилась информация о том, что Турция намерена обсудить с российской стороной скидку более чем в 25% на газ из РФ. По мнению аналитиков, Анкара хочет таким образом ослабить давление на свою национальную валюту — лиру, которая в текущем году показала себя как одна из худших мировых валют.

4 ноября представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о том, что в республике допустили возможность строительства еще одного трубопровода для усиления «Турецкого потока» в рамках создания в стране газового хаба. Представитель турецкого президента подчеркнул, что, если это произойдет, Турция станет не просто страной — транзитером газа, она станет центром, где определяются рынок газа и газовые поставки.

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