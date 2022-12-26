Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) приближаются к 150 тыс. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

«Украинцы понесли ужасающие потери. 35 тыс. пропали без вести, более 100 тыс. погибли <...>», — заявил он на своем YouTube-канале.

По словам Макгрегора, ВСУ компенсируют потери мобилизацией подростков и недееспособных мужчин.

22 декабря офицер народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что, по данным разведки, власти Киева скрывают реальные потери военнослужащих ВСУ в зоне активных боевых действий. По его словам, украинское руководство запретило перевозить тела погибших в светлое время суток и маркировать груз.

Также 14 декабря замминистра обороны Украины Анна Маляр допустила, что в стране пройдет новая волна мобилизации. По ее словам, на сегодняшний день в ВСУ возникла потребность в восстановлении военных, которые в ходе боевых действий получили ранения.

До этого, 6 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что армия Украины только за ноябрь потеряла более 8,3 тыс. военнослужащих.

24 ноября сообщалось, что ВСУ по распоряжению президента страны Владимира Зеленского проводят мобилизацию граждан исключительно на территориях русскоязычных областей. По данным представителя российских силовых структур в Херсонской области, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины — Николаевской, Днепропетровской, Черкасской. На территориях Западной Украины мобилизуют минимальное количество человек.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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