СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы слышны в украинском Харькове, сообщило 26 декабря издание «Страна.ua».

Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале.

Также украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне. Между тем, какой-либо официальной информации от Министерства обороны РФ об этом не поступало.

Согласно данным онлайн-карты минцифры Украины, в Харьковской области с 20:08 работает воздушная тревога.

Ранее в понедельник сирены воздушной тревоги звучали в Полтавской, Сумской Днепропетровской областях, а также в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

19 декабря бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков заявил, что ситуация в энергосистеме Украины в результате ударов РФ по энергообъектам остается «очень критической». В «Укрэнерго» также признали, что ситуация в энергосистеме страны тяжелая.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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