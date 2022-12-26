Рогозину успешно провели операцию по удалению осколка из шейного позвонка

Экс-главу госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, раненного 21 декабря в Донецке, успешно прооперировали и извлекли осколок. Об этом 26 декабря сообщил его помощник.

Он отметил, что в ходе операции осколок украинского боеприпаса был извлечен из района шейного позвонка, хирургическое вмешательство прошло успешно.

По словам помощника, Рогозин идет на поправку, передает «РИА Новости».

24 декабря стало известно, что Рогозин был ранен металлическим осколком размером 8 на 6 мм, который попал выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Его помощник тогда отметил, что экс-главе «Роскосмоса» очень повезло, так как осколок мог задеть легкое.

В тот же день стало известно, что Рогозина, который некоторое время после ранения находился в госпитале в Ростове-на-Дону, перевезли в медучреждение в московском регионе.

Рогозин был ранен вечером 21 декабря в Донецке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Как сообщалось, ВСУ открыли огонь по зданию, где находились Рогозин и председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко. В результате погибли два человека, в том числе один из помощников Рогозина.

Хоценко и Рогозин получили различные травмы. Врачи диагностировали у последнего ранение в спину, металлический осколок вошел выше правой лопатки.

По мнению бывшего гендиректора «Роскосмоса», информация о его местонахождении была «слита» Киеву. Он указал, что ВСУ нанесли тогда несколько высокоточных ударов по зданию.

Спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

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