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СМИ сообщили о рекордно высоких ценах на бензин и дизель в ФРГ в 2022 году

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Фото: Global Look Press/augenklick/firo Sportphoto/Jvorgen Fromme
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По итогам 2022 года в Германии зафиксированы рекордные цены на бензин E10 и дизель, которые никогда еще никогда не были такими высокими. Об этом 26 декабря сообщил немецкий портал Tagesschau со ссылкой на крупнейшую общественную организацию автомобилистов ФРГ ADAC.

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Так, согласно опубликованной информации, в 2022 году цена за литр бензина E10 премиум-класса в среднем составила около €1,86, а дизельного топлива — €1,95.

Как отмечает издание, эти цены превышают показатели 2012 года, который до этого считался рекордно дорогим годом для заправки автомобилей. Если говорить о бензине E10, то цена стала выше на 27 центов за литр, а в случае с дизельным топливом — на 47 центов.

«Десять лет назад топливо E10 стоило в среднем €1,589 за литр в год, дизельное топливо — €1,478», — уточнило издание.

24 декабря вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики заявил, что Германия рискует превратиться в дисфункциональное государство-банкрот на фоне энергетических проблем и ряда других внутренних сложностей.

В тот же день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что конфликт на Украине непросто дается гражданам Германии, столкнувшимся с последствиями этих событий и вынужденным во многом себя ограничивать. Он назвал тяжелыми нынешние времена, напомнив, что сильнее всего граждане ФРГ ощутили на себе экономические последствия якобы от конфликта на Украине. Более того, 2022 год принес в Европу страх эскалации.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на ЖКХ, топливо и продукты.

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