Путин назначил Медведева на должность своего первого заместителя в комиссии по ВПК
Президент России Владимир Путин включил в состав Военно-промышленной комиссии (ВПК) заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 26 декабря.
Медведев, согласно документу, займет пост первого заместителя председателя ВПК.
Как отмечается в указе, первый заместитель имеет право самостоятельно вместо председателя проводить заседания комиссии.
Олег Осипов, помощник Медведева, пояснил «РИА Новости», что тот уже занимается тематикой ОПК, но по линии Совета безопасности.
Указ вступил в силу со дня подписания.
В октябре экс-гендиректор «Российских космических систем» (входит в «Роскосмос») Андрей Тюлин был переведен на работу в коллегию ВПК. Тюлин, как следует из указа Путина, значится председателем научно-технического совета Военно-промышленной комиссии России.
Военно-промышленная комиссия — постоянно действующий орган, созданный для военно-технического обеспечения обороны и безопасности страны. Путин возглавляет данную структуру.