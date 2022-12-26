Эксперт объяснила намерение ЕЦБ продолжать повышение ключевой ставки

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая объяснила 26 декабря намерение Европейского центрального банка (ЕЦБ) продолжать повышение процентных ставок в 2023 году.

Эксперт отметила, что инфляция в еврозоне составляет около 10% и держится вблизи рекордных значений, превышая в пять раз целевой уровень.

«Процентные ставки ЕЦБ, несмотря на рекордные темпы их повышения с лета, остаются несопоставимо низкими при такой высокой инфляции. К концу 2022-го базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2,5%, ставка по депозитам — до 2,0%, ставка по маржинальным кредитам — до 2,75%», — напомнила она в разговоре с «Известиями».

При этом регулятор продолжает прогнозировать высокие значения инфляции в будущем. Поводом являются не полностью реализовавшиеся вторичные эффекты от кратного скачка оптовых цен на газ и электричество в результате санкционного противостояния и сокращения поставок «Газпрома» в ЕС примерно в четыре раза.

«В заявлении ЕЦБ по итогам декабрьского заседания говорится, что процентные ставки должны повышаться существенными темпами и на регулярной основе, чтобы достичь уровней, достаточно ограничительных для обеспечения своевременного возврата инфляции к двухпроцентному целевому показателю», — отметила Беленькая.

Однако эксперт считает, что ситуация для ЕЦБ осложняется несколькими факторами. Во-первых, регулятор опоздал с началом повышения ставок, из-за чего приходится поднимать их более резко. При этом всё равно они остаются слишком низкими с учетом текущей и ожидаемой инфляции.

«Во-вторых, экономическое состояние и долговая нагрузка стран еврозоны распределены неравномерно. Рост доходностей долговых бумаг вследствие антиинфляционной политики ЕЦБ грозит рисками финансовой стабильности странам и заемщикам с высокой долговой нагрузкой: прежде всего странам Южной Европы, а после 2020 года — еще и Франции», — рассказала финансист.

По ее словам, ЕЦБ принимает меры для решения этой проблемы, гибко реинвестируя средства от погашения облигаций в рамках завершившейся антикризисной программы. В июле регулятор объявил новый антикризисный механизм с целью противодействия нежелательной беспорядочной рыночной динамике, которая создает серьезную угрозу трансмиссии монетарной политики по всем странам еврозоны.

Однако, как отмечает эксперт, этому механизму еще придется пройти тестирование на практике. В целом экономическая слабость еврозоны и раздутые бюджетные дефициты могут стать серьезным вызовом для реализации намерений ЕЦБ в 2023 году.

Перед своим последним заседанием, прошедшим 15 декабря, ЕЦБ 27 октября во второй раз подряд поднял ставки на 75 базисных пунктов. Базовая кредитная ставка увеличилась до 2% — максимального уровня c начала марта 2009 года. Ставка по депозитам достигла 1,50%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 2,25%. Отмечалось, что ожидается дальнейшее повышение процентных ставок для обеспечения своевременного возвращения инфляции к ее среднесрочному целевому уровню в 2%.

Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос Хурадо 14 октября допустил возможность технической рецессии в еврозоне в ближайшие месяцы. Он также рассказал, что инфляция будет находиться на уровне 10% до конца этого года и начнет постепенно снижаться в 2023 году.