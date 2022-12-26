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Решетников рассказал о снижении турпотока из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников 26 декабря в ходе совещания с туристической отраслью сообщил о сокращении выездного турпотока из России.

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«По оценкам экспертов, выездной туристический поток по итогам года будет на 26 млн меньше, чем в доковидном 2019 году», — отметил Решетников.

Выездной турпоток в 2019 году составил 45,3 млн поездок. Таким образом, показатель может по итогам 2022 года может снизиться примерно до 19 млн.

Решетников добавил, что ограничение выездного туризма дало существенный импульс развитию внутреннего спроса, потому необходимо расширять предложения.

«В прошлом году россияне могли летать в 80 стран, в этом — в 32», — сказал министр.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский 23 декабря в разговоре с «Известиями» сообщил, что путешествия за границу по сравнению с 2021 годом подорожали на 30%, а сейчас из-за роста курса валют могут вырасти в цене и до 50%.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин 15 декабря сообщил, что потери в связи с отсутствием российских туристов в разных европейских странах составят до одного €1 млрд.

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