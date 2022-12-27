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Названы популярные среди россиян способы проявить заботу о близких

«Сбер Еаптека»: россияне чаще всего заботятся о пожилых родителях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Больше всего россияне беспокоятся за благополучие своих родителей (60%), а для заботы об их здоровье чаще всего заказывают лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний (22%). Такие данные были получены в ходе исследования одного из лидеров e-pharm индустрии в России «Сбер Еаптека» и маркетплейса услуг YouDo. С результатами 27 декабря ознакомились «Известия».

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Согласно данным опроса, чаще всего именно родителям россияне заказывают доставку товаров, услуги по ремонту и уборке. На втором месте по частоте заказов доставки на дом у жителей страны стоят дальние родственники (38%) и друзья (30%). Еще 11% заказывают услуги и товары для бабушек и дедушек, а 8% — для коллег и бизнес-партнеров.

Как выяснили аналитики, для заботы о пожилых родственниках россияне чаще всего заказывают лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний (22%), препараты для нормализации артериального давления (22%), а также для укрепления иммунитета (14%).

При этом самой востребованной услугой оказалась доставка продуктов питания — их заказывает каждый второй россиянин (45%). Каждый пятый (21%) считает важным для заказа именно товары для дома, сада и огорода. Почти столько же — 20% — приобретают родным и близким лекарственные средства, витамины и медицинские приборы.

Каждый пятый россиянин заказывает родным услуги мастера по ремонту (20%). Для десятой части опрошенных актуальны услуги по регулярной уборке в квартире близкого человека (12%). Реже всего россияне пользуются визитами сиделки или медсестры (2%).

Россияне также заказывают специализированные медицинские товары для своих родственников. В категории самыми популярными осенью (сентябрь-октябрь) оказались глюкометры, которые помогают измерять уровень сахара в крови (55%), тонометры для измерения давления (16%) и ингаляторы (11%).

Как показали результаты опроса, большинство россиян тратят на заботу о близких до 20 тыс. рублей в год (66%). Еще 16% располагают бюджетом до 50 тыс. рублей, а 6% могут потратить до 80 тыс. рублей. До 150 тыс. рублей на товары и услуги на родных готовы выделить 5% граждан, а свыше этой суммы — 7%.

Ранее в декабре россияне назвали самые раздражающие вещи зимой. Так, согласно опросу онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, стресс в предновогодний период ощущают 43% опрошенных россиян, при этом самым раздражающим в декабре для них является большая загруженность на работе (26%).

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