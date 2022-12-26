Два десятка преступлений в сфере ЖКХ выявили в Оренбуржье с начала года
В Оренбургской области за 11 месяцев 2022 года выявили 23 преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщает УМВД России по региону.
По данным ведомства, к уголовной ответственности за преступления в сфере ЖКХ привлечены 15 человек. В суд передано 26 расследованных уголовных дел.
«Общая сумма ущерба по уголовным делам коррупционной направленности составила 6 млн 342 тыс. рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 9 млн. 924 тыс. рублей», — цитирует замначальника УЭБиПК УМВД России по региону Сергея Мальцева 56orb.ru.
В середине декабря сообщалось, что в городе Невинномысске Ставропольского края возбудили уголовное дело по факту трехдневного отсутствия отопления в одном из домов. Фигурантами по нему проходят сотрудники управляющей компании.