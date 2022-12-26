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Эксперт спрогнозировала ключевую ставку в 2023 году

Эксперт Беленькая: в феврале 2023 года ЦБ, вероятно, рассмотрит сохранение ключевой ставки или ее небольшое повышение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На ближайшем заседании Центрального банка (ЦБ) РФ в феврале 2023 года, вероятно, будут рассматриваться опции сохранения ключевой ставки на текущем уровне (7,5%) или ее небольшого повышения, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Об этом она рассказала «Известиям» 26 декабря.

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Как напомнила эксперт, 16 декабря ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Тогда же регулятор отметил, что в дальнейшем будет принимать решения «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

«В то же время фраза об усилении проинфляционных рисков и изменение оценки баланса рисков в пользу преобладания проинфляционных рисков над дезинфляционными не только на среднесрочном, но даже на краткосрочном горизонте говорят о том, что сигнал будущих действий стал несколько жестче», — считает Беленькая.

По ее словам, к основным проинфляционным факторам регулятор относит расширение Минфином прогноза бюджетного дефицита в 2022 году с 0,9% ВВП до 2,0% ВВП перед заседанием ЦБ РФ, ухудшение условий внешней торговли (вступление в силу эмбарго Евросоюза на нефть и потолка цен, риски глобальной рецессии), дефицит рабочей силы, повышенные инфляционные ожидания.

«Однако пока дезинфляционные факторы оказывают компенсирующее влияние — высокая сберегательная активность населения, осторожность в потребительском поведении, а также несколько ужесточившиеся денежно-кредитные условия (рост ставок по кредитам и депозитам — без повышения ключевой ставки, но вслед за доходностями ОФЗ (облигаций федерального займа. — Ред.) и увеличением премии за риск). Благодаря этому темпы инфляции пока оцениваются как умеренные», — объяснила аналитик.

При этом эксперт считает, что за прошедшее время с момента заседания проинфляционные факторы несколько усилились. Она привела информацию издания «Ведомости», которое ранее сообщало, что запланированные на 2022 год расходы федерального бюджета решено увеличить на 2 трлн рублей — с 29 трлн рублей до 31 трлн рублей.

«Это увеличит вливания бюджетных средств в экономику в начале 2023 года и может усилить инфляционное давление в ближайшие месяцы», — объяснила Беленькая.

Кроме того, с декабря произошло ослабление курса рубля, что в свою очередь может перенестись в ближайшие месяцы в ускорение темпов инфляции, добавила она.

Также аналитик обратила внимание, что ранее ЦБ пояснял, что ожидаемое резкое снижение годовой инфляции в начале 2023 года будет связано с эффектом базы начала 2022 года и не будет иметь существенного значения для принятия решений по денежно-кредитной политике.

«На ближайшем заседании ЦБ РФ в феврале будущего года (к тому времени станут яснее последствия нефтяного эмбарго и потолка цен для бюджета и платежного баланса РФ, а также вступит в силу эмбарго на нефтепродукты), вероятно, будут рассматриваться опции сохранения ключевой ставки на текущем уровне (7,5%) или ее небольшого повышения», — считает аналитик.

Еще одно заседание совета директоров ЦБ в I квартале 2023 года пройдет 17 марта. По словам эксперта, в отсутствие новых существенных изменений в ФГ «Финам» оценивают вероятный диапазон ключевой ставки на конец I квартала 2023-го как 7,5–8%.

«Снижение ключевой ставки пока выглядит неактуальным, но не исключено, что ЦБ РФ может приступить к нему во втором полугодии 2023 года, если часть инфляционных рисков не реализуется, а потребительская активность будет оставаться низкой. Чтобы это оценить, потребуется время. Наш прогноз диапазона ключевой ставки на будущий год — 7–8,5%», — заключила Беленькая.

Ранее, 16 декабря, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич выразил мнение, что снижение ключевой ставки продолжится уже в первом полугодии, если не произойдет существенного ухудшения состояния мировой экономики.

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