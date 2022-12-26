Эксперт спрогнозировала ключевую ставку в 2023 году

На ближайшем заседании Центрального банка (ЦБ) РФ в феврале 2023 года, вероятно, будут рассматриваться опции сохранения ключевой ставки на текущем уровне (7,5%) или ее небольшого повышения, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Об этом она рассказала «Известиям» 26 декабря.

Как напомнила эксперт, 16 декабря ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Тогда же регулятор отметил, что в дальнейшем будет принимать решения «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

«В то же время фраза об усилении проинфляционных рисков и изменение оценки баланса рисков в пользу преобладания проинфляционных рисков над дезинфляционными не только на среднесрочном, но даже на краткосрочном горизонте говорят о том, что сигнал будущих действий стал несколько жестче», — считает Беленькая.

По ее словам, к основным проинфляционным факторам регулятор относит расширение Минфином прогноза бюджетного дефицита в 2022 году с 0,9% ВВП до 2,0% ВВП перед заседанием ЦБ РФ, ухудшение условий внешней торговли (вступление в силу эмбарго Евросоюза на нефть и потолка цен, риски глобальной рецессии), дефицит рабочей силы, повышенные инфляционные ожидания.

«Однако пока дезинфляционные факторы оказывают компенсирующее влияние — высокая сберегательная активность населения, осторожность в потребительском поведении, а также несколько ужесточившиеся денежно-кредитные условия (рост ставок по кредитам и депозитам — без повышения ключевой ставки, но вслед за доходностями ОФЗ (облигаций федерального займа. — Ред.) и увеличением премии за риск). Благодаря этому темпы инфляции пока оцениваются как умеренные», — объяснила аналитик.

При этом эксперт считает, что за прошедшее время с момента заседания проинфляционные факторы несколько усилились. Она привела информацию издания «Ведомости», которое ранее сообщало, что запланированные на 2022 год расходы федерального бюджета решено увеличить на 2 трлн рублей — с 29 трлн рублей до 31 трлн рублей.

«Это увеличит вливания бюджетных средств в экономику в начале 2023 года и может усилить инфляционное давление в ближайшие месяцы», — объяснила Беленькая.

Кроме того, с декабря произошло ослабление курса рубля, что в свою очередь может перенестись в ближайшие месяцы в ускорение темпов инфляции, добавила она.

Также аналитик обратила внимание, что ранее ЦБ пояснял, что ожидаемое резкое снижение годовой инфляции в начале 2023 года будет связано с эффектом базы начала 2022 года и не будет иметь существенного значения для принятия решений по денежно-кредитной политике.

«На ближайшем заседании ЦБ РФ в феврале будущего года (к тому времени станут яснее последствия нефтяного эмбарго и потолка цен для бюджета и платежного баланса РФ, а также вступит в силу эмбарго на нефтепродукты), вероятно, будут рассматриваться опции сохранения ключевой ставки на текущем уровне (7,5%) или ее небольшого повышения», — считает аналитик.

Еще одно заседание совета директоров ЦБ в I квартале 2023 года пройдет 17 марта. По словам эксперта, в отсутствие новых существенных изменений в ФГ «Финам» оценивают вероятный диапазон ключевой ставки на конец I квартала 2023-го как 7,5–8%.

«Снижение ключевой ставки пока выглядит неактуальным, но не исключено, что ЦБ РФ может приступить к нему во втором полугодии 2023 года, если часть инфляционных рисков не реализуется, а потребительская активность будет оставаться низкой. Чтобы это оценить, потребуется время. Наш прогноз диапазона ключевой ставки на будущий год — 7–8,5%», — заключила Беленькая.

Ранее, 16 декабря, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич выразил мнение, что снижение ключевой ставки продолжится уже в первом полугодии, если не произойдет существенного ухудшения состояния мировой экономики.