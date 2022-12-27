Реклама
Прямой эфир
Мир
В Сербии обвинили миссию НАТО в чрезмерной лояльности к властям Косово
Мир
Послу в ФРГ поручили восстановить права на незаконно проданную недвижимость РФ
Мир
Зеленский назвал тяжелой и мучительной ситуацию в Донбассе
Происшествия
Украинские националисты расстреляли семью из восьми человек в Макеевке ДНР
Мир
Генсек ООН заявил о готовности выступить посредником в украинском конфликте
Мир
The Times узнала о плане по ужесточению иммиграционных правил в Великобритании
Общество
Пушилин сообщил об ускорении выплат компенсаций за поврежденное в ДНР жилье
Мир
Маск заявил о 100 наборах для спутникового интернета Starlink в Иране
Экономика
Иностранные перевозчики начали летать на самолетах российских авиакомпаний
Экономика
Продажи смартфонов в РФ снизились на 20%
Общество
Путин поздравил с Днем спасателя личный состав и ветеранов МЧС России
Общество
Синоптик спрогнозировал оттепель и слякоть в новогоднюю ночь в Москве

В правительстве Москвы рассказали об импортозамещающем силомере

0
Фото: ТАСС/Юрий Белинский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столичный производитель в начале 2023 года выпустит цифровой ручной динамометр — датчик для измерения силы мышечного сжатия кисти руки. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В этом году резидент столичной ОЭЗ «Научные развлечения» продолжил активно расширять ассортимент выпускаемого учебного оборудования. Также компания значительно нарастила долю собственных разработок», — отметил он.

По словам Овчинского, «раньше в некоторых образовательных наборах для измерения силы мышечного сжатия кисти руки использовались зарубежные датчики, адаптированные предприятием под свою продукцию». «Сейчас же в связи с реализацией стратегии замещения иностранных изделий компания приняла решение разработать свой датчик», — подчеркнул глава департамента.

Во время разработки были созданы пять форм рукояток, после испытания на широкой фокус-группе с участием детей был выбран наиболее удобный вариант.

Как рассказал начальник производства предприятия Сергей Мякишев, во время изучения физиологии человека использование силомера может наглядно продемонстрировать возможности тела, при этом в образовательный процесс привносится игровой элемент.

Компания «Научные развлечения» является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» с 2019 года. Площадь пяти площадок ОЭЗ, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия, превышает 223 га. Объем инвестиций компаний, локализовавших там производство, составляет более 87 млрд рублей. На территории ОЭЗ действует льготный режим предпринимательской деятельности: компании–резиденты освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налогов и таможенных пошлин, а ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет 2%.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022