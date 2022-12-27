В правительстве Москвы рассказали об импортозамещающем силомере

Столичный производитель в начале 2023 года выпустит цифровой ручной динамометр — датчик для измерения силы мышечного сжатия кисти руки. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В этом году резидент столичной ОЭЗ «Научные развлечения» продолжил активно расширять ассортимент выпускаемого учебного оборудования. Также компания значительно нарастила долю собственных разработок», — отметил он.

По словам Овчинского, «раньше в некоторых образовательных наборах для измерения силы мышечного сжатия кисти руки использовались зарубежные датчики, адаптированные предприятием под свою продукцию». «Сейчас же в связи с реализацией стратегии замещения иностранных изделий компания приняла решение разработать свой датчик», — подчеркнул глава департамента.

Во время разработки были созданы пять форм рукояток, после испытания на широкой фокус-группе с участием детей был выбран наиболее удобный вариант.

Как рассказал начальник производства предприятия Сергей Мякишев, во время изучения физиологии человека использование силомера может наглядно продемонстрировать возможности тела, при этом в образовательный процесс привносится игровой элемент.

Компания «Научные развлечения» является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» с 2019 года. Площадь пяти площадок ОЭЗ, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия, превышает 223 га. Объем инвестиций компаний, локализовавших там производство, составляет более 87 млрд рублей. На территории ОЭЗ действует льготный режим предпринимательской деятельности: компании–резиденты освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налогов и таможенных пошлин, а ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет 2%.